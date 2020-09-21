По словам Витольда Фокина, он может уйти из ТКГ, если не будет видеть перспектив своей работы.

Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Витольд Фокин назвал условия, при которых он уйдет из ТКГ.

Об этом он рассказал в интервью "Украинскому радио".

По его словам, он может уйти из ТКГ, если не будет видеть перспектив своей работы, а не потому, что его "сейчас полощат в грязи".

"Если я не получу поддержки от власти, я вынужден буду уйти. Хотя знаю, что очень много людей будут в отчаянии, потому что мне доверяют и ждут от меня положительных решений", - сказал Фокин.

При этом он отметил, что не ставит перед собой или властью каких-то сроков, когда власть должна прислушиваться к нему, назвав это "ультиматумами".

"Я речи ультиматума не признаю. Надо всегда искать компромисс. Но, по сути, если сейчас в течение месяца никто не выслушает мои отдельные предложения, то я, наверное, задумаюсь над этим", - добавил Фокин.

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Участие Фокина в ТКГ по Донбассу

28 июля стало известно, что экс-президент Леонид Кучма решил прекратить участие в работе ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

30 июля Зеленский назначил Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

18 августа президент ввел в состав делегации Украины для участия в Контактной группе премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Фокина.

Витольд Фокин в интервью изданию "Страна" заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части. По его убеждению, с обеих сторон было совершено много преступлений, которые должны быть расследованы, а виновные должны понести наказание. Также он выразил готовность ехать на оккупированную часть Донбасса для переговоров с боевиками, если такое поручение даст президент или парламент. По его словам, эту идею поддерживает и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что высказывания Фокина относительно "особого статуса для всего Донбасса и амнистии боевиков" не отражают официальной позиции делегации Украины. По словам Ермака, большинство позиций, которые высказал Фокин, по сути, отражают положения первых и вторых Минских договоренностей.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что заявления первого заместителя председателя украинской делегации во Временной контактной группе Витольда Фокина по "особому статусу для всего Донбасса и общей амнистии боевиков" не отвечают национальным интересам Украины и являются провокативными.

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Автор: Александр Топчий