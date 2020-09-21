Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Витольд Фокин назвал условия, при которых он уйдет из ТКГ.
Об этом он рассказал в интервью "Украинскому радио".
По его словам, он может уйти из ТКГ, если не будет видеть перспектив своей работы, а не потому, что его "сейчас полощат в грязи".
"Если я не получу поддержки от власти, я вынужден буду уйти. Хотя знаю, что очень много людей будут в отчаянии, потому что мне доверяют и ждут от меня положительных решений", - сказал Фокин.
При этом он отметил, что не ставит перед собой или властью каких-то сроков, когда власть должна прислушиваться к нему, назвав это "ультиматумами".
"Я речи ультиматума не признаю. Надо всегда искать компромисс. Но, по сути, если сейчас в течение месяца никто не выслушает мои отдельные предложения, то я, наверное, задумаюсь над этим", - добавил Фокин.
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Участие Фокина в ТКГ по Донбассу
- 28 июля стало известно, что экс-президент Леонид Кучма решил прекратить участие в работе ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.
- 30 июля Зеленский назначил Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
- 18 августа президент ввел в состав делегации Украины для участия в Контактной группе премьер-министра Украины в 1990-1992 годах Фокина.
- Витольд Фокин в интервью изданию "Страна" заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части. По его убеждению, с обеих сторон было совершено много преступлений, которые должны быть расследованы, а виновные должны понести наказание. Также он выразил готовность ехать на оккупированную часть Донбасса для переговоров с боевиками, если такое поручение даст президент или парламент. По его словам, эту идею поддерживает и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.
- Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что высказывания Фокина относительно "особого статуса для всего Донбасса и амнистии боевиков" не отражают официальной позиции делегации Украины. По словам Ермака, большинство позиций, которые высказал Фокин, по сути, отражают положения первых и вторых Минских договоренностей.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что заявления первого заместителя председателя украинской делегации во Временной контактной группе Витольда Фокина по "особому статусу для всего Донбасса и общей амнистии боевиков" не отвечают национальным интересам Украины и являются провокативными.
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