Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко пытался ворваться на территорию частного предприятия на Закарпатье. Чиновника остановила полиция.
Как сообщает журналист Виталий Глагола со ссылкой на собственные источники, Тищенко с группой лиц посреди ночи проник на территорию частной базы "Гринвуд 2005".
"Охранник предприятия вызвал полицию на группу лиц во главе с Тищенко, которая пробралась на предприятие. Инцидент произошел на улице Главной в селе Цыгановцы Ужгородского района", – говорится в сообщении.
Журналист добавил, что детали происшествия выясняются правоохранителями.
Деятельность Николая Тищенко
В июне 2022 года, во время полномасштабной войны России против Украины, народный депутат от Партии "Слуга народа" Николай Тищенко засветился в Чехии на вечеринке и нарвался на шквал критики в сети.
В июле 2022 года сообщалось, что полномочия Николая Тищенко как главы Закарпатской областной организации "Слуги народа" были досрочно прекращены.
В начале августа 2022 года одиозный нардеп от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко назвал истинную цель своей волонтерской деятельности. По его словам, для него это просто политический пиар. Кроме того, журналисты-расследователи выяснили, что Тищенко еще и недобросовестно относится к волонтерской деятельности.