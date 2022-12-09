Журналист Виталий Глагола сообщил, что инцидент произошел посреди ночи.

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко пытался ворваться на территорию частного предприятия на Закарпатье. Чиновника остановила полиция.

Как сообщает журналист Виталий Глагола со ссылкой на собственные источники, Тищенко с группой лиц посреди ночи проник на территорию частной базы "Гринвуд 2005".

"Охранник предприятия вызвал полицию на группу лиц во главе с Тищенко, которая пробралась на предприятие. Инцидент произошел на улице Главной в селе Цыгановцы Ужгородского района", – говорится в сообщении.

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Журналист добавил, что детали происшествия выясняются правоохранителями.

Деятельность Николая Тищенко

В июне 2022 года, во время полномасштабной войны России против Украины, народный депутат от Партии "Слуга народа" Николай Тищенко засветился в Чехии на вечеринке и нарвался на шквал критики в сети.

В июле 2022 года сообщалось, что полномочия Николая Тищенко как главы Закарпатской областной организации "Слуги народа" были досрочно прекращены.

В начале августа 2022 года одиозный нардеп от фракции "Слуга народа" Николай Тищенко назвал истинную цель своей волонтерской деятельности. По его словам, для него это просто политический пиар. Кроме того, журналисты-расследователи выяснили, что Тищенко еще и недобросовестно относится к волонтерской деятельности.

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