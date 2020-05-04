Тимошенко выплатили почти 150 миллионов гривень компенсации за политические репрессии

Компенсации выплачены на стадии досудебного урегулирования.

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко задекларировала получение 148 млн грн в качестве компенсации вреда, причиненного ей политическими репрессиями 2011-2014 годов.

Читайте также"Темный рыцарь": Тимошенко пришла в Раду в черных перчатках и маске (фото)

Соответствующее сообщение появилось в реестре на сайте НАПК.

Из него следует, что Тимошенко получила 148 345 441 грн компенсации на стадии досудебного урегулирования.

Источник получения дохода – американская юридическая компания Reid, Collins, Tsai LLP.

Напомним, в 2011 году, во времена режима Януковича, Тимошенко признали виновной в превышении служебных полномочий во время заключения газовых соглашений с Россией 2009 года. Ее приговорили к 7 годам лишения свободы и выплате 1,5 млрд грн «Нафтогазу».

В США и странах ЕС решение называли политически мотивированным. В 2013 году ЕСПЧ обнаружил нарушения в деле Тимошенко.

Выйти из заключения она смогла лишь в 2014 году, после событий Евромайдана.