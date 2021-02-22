Юлия Тимошенко рвется к власти, чтобы снова зарабатывать миллиарды долларов на продаже газа.

Об этом написал экономический эксперт Борис Кушнирук в блоге на "Лига".

"Дважды попадая в премьерское кресло, ВОНА (Тимошенко, - ред.) своими чудовищно некомпетентными и коррупционными действиями лишь разрушала промышленность и экономику в целом, оставляя после себя огромные государственные долги... По итогам 2009 года Украина была мировым лидером по падению экономики. Без всякой войны ОНА обеспечила падение ВВП почти на 15% и нарастила госдолг за период 2008-2009 годов более чем на 20 млрд долларов", - напомнил Кушнирук.

По его словам, сейчас Юлия Тимошенко пытается снова вернуться в исполнительную власть, в частности, в хорошо ей известную газовую сферу, и вернуть коррупционные схемы, которые действовали в этой сфере до 2014 года.

"ВОНА требует вернуться к системе тарифообразования на коммунальные услуги, которая существовала до 2014 года... Следует напомнить, что система тарифов на тепло и газ, существовавшая до 2014 года, формировала огромную коррупцию и фантастические убытки Нафтогаза, предприятий теплокоммунэнерго, которые потом покрывались за государственный счет", - отметил Кушнирук.

Он пояснил, что разница между ценами на газ для населения и коммерческих потребителей ежегодно давала возможность “зарабатывать” более миллиарда долларов владельцам частных облгазов, ведь они списывали на потребление населением значительно больший объем газа чем было на самом деле, а разницу продавали коммерческим потребителям во много раз дороже.

"Только в 2009 году на покрытие убытков Нафтогаза из госбюджета было выделено в долларовом эквиваленте более 3 миллиардов долларов. При этом еще оставляя огромные суммы долгов Нафтогаза перед Газпромом. Убытки эти возникали вследствие разницы цен на газ, по которым Нафтогаз обязывали передавать его облгазам и предприятиям теплокоммунэнерго для нужд населения, кстати, даже без гарантий получения от них полной оплаты, и ценами, по которым сам Нафтогаз покупал у Газпрома по пресловутым газовым контрактам "Тимошенко-Путин", - напомнил Кушнирук.

Напомним, с 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа для населения, и домохозяйства могут свободно менять газового поставщика, выбирая лучшие условия, в частности, самую низкую цену на газ.

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Автор: УНИАН