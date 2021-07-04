На борту эсминца президент Украины пообщался с командующим 6-го флота ВМС США вице-адмиралом Юджином Блэком.

Президент Владимир Зеленский на борту эсминца «Росс» Военно-морских Сил США заявил, что Украина сможет успешнее защищаться от Российской Федерации благодаря помощи партнеров.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, во время рабочей поездки в Одесскую область Зеленский посетил американский эсминец, который принимает участие в международных военно-морских учениях «Си Бриз – 2021».

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В частности, он ознакомился с оборудованием и вооружением судна. На борту эсминца президент Украины пообщался с командующим 6-го флота ВМС США вице-адмиралом Юджином Блэком.

«Мы верим, что благодаря поддержке наших партнеров, Соединенных Штатов Америки, и на суше, и на воде, и в воздухе сможем более уверенно и успешно защищать нашу независимость», – отметил Зеленский.

Создание дивизионов береговых мобильных комплексов

Ранее командующий ВМС контрадмирал Алексей Неижпапа заявлял о планах до 2025 года создать три дивизиона береговых мобильных комплексов «Нептун», оснащенных крылатыми ракетами. В Военно-морских силах считают, что ракетное оружие должно стать основным сдерживающим фактором на море и защиты страны от противников.

Передача катеров

В июле 2020 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования.

Строительство первой партии кораблей будет завершено к декабрю 2022 года.

Построит корабли компания SAFE Boats International LLC (Бремертон, штат Вашингтон). Строительство обойдется в почти 20 млн долларов.

Заказчиком со стороны США является Командование военно-морских систем, а финансирование осуществляется по программе усиления обороноспособности Украины.

4 июня 2021 года Зеленский заявил о том, что Соединенные Штаты Америки начнут передачу Украине патрульных катеров Mark VI в 2022 году.

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Автор: Виталий Саенко