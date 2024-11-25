С 2022 года она занимает должность представительницы президента Украины в АР Крым.

Центральная избирательная комиссия признала постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамилу Ташеву избранным народным депутатом Украины.

Как отмечается в сообщении на сайте Комиссии, к ним поступило заявление Ивана Примаченко, который был признан избранным народным депутатом на внеочередных парламентских выборах 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Голос", об отказе от депутатского мандата. Поэтому ЦИК рассмотрела документ и признала Примаченко таким, который не получил депутатский мандат.

В то же время Комиссия признала Ташеву, следующую по очередности кандидатку, включенную в избирательный список "Голоса" под №26, избранной народным депутатом Украины на указанных выборах.

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Справка УНИАН. Тамила Ташева с 2022 года занимает должность представительницы президента Украины в АР Крым. Она является соучредителем ОО "КрымЅОЅ", которая освещала оккупацию АР Крым и Севастополя и репрессивную политику РФ. С 2016 до 2019 года была председателем правления этой ОО.

С 2022 до 2023 года Ташева также была членом наблюдательного совета Украинского института.

Что предшествовало

Как сообщал УНИАН, 29 октября Верховная Рада Украины в своем Telegram-канале проинформировала о смерти народного депутата из фракции "Голос" Олега Макарова. Ему было 59 лет.

Макаров был юристом, секретарем Комитета ВР по вопросам правовой политики, членом Этической комиссии всеукраинской организации "Ассоциации юристов Украины" и общественным деятелем. Народный депутат от "Голоса" Андрей Осадчук отметил, что Макаров был "человеком, которому было не безразлично", и хотел вступить в армию.

В ЦИК отмечали, что к ним из Аппарата Верховной Рады Украины поступил документ, удостоверяющий досрочное прекращение полномочий народного депутата Украины Олега Макарова. Он был избран на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от "Голоса".

Тогда Комиссия рассмотрела этот документ и признала следующего по очередности кандидата, включенного в избирательный список политической партии "Голос" под №24, избранным народным депутатом Украины. Речь шла об Иване Примаченко.

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