'Не можем победить некоторые болезни': в 'Голосе' рассказали, каким был Олег Макаров

У Макарова был "диагноз, который не очень".

Народный депутат из фракции "Голос" Олег Макаров был "человеком, которому было не безразлично", и хотел вступить в армию. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время выступления с трибуны парламента сказал народный депутат от "Голоса" Андрей Осадчук.

"Мы сегодня потеряли нашего коллегу, друга, побратима Олега Макарова", - сказал он и добавил, что Макаров был "человеком, которому было не безразлично".

Осадчук рассказал, как 2 января этого года, в день, когда состоялся очередной массированный обстрел российскими оккупантами Киева, они с Макаровым встретились в кафе.

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"И в какой-то момент Олег Анатольевич так очень спокойно говорит мне: "Слушай, у меня, конечно, диагноз, который не очень... Давай, наверное, я пойду повоюю немного". Я так на него смотрю... Он говорит: "Ну, я же командовал каким-то подразделением в советской армии. Понимаю, люблю оружие - почему бы мне не пойти? Я опытный человек". Я так на него посмотрел, говорю: "Слушай, ну, ты же знаешь, в каком ты физическом состоянии. Поэтому, может, это не самая лучшая идея. Может, тебе лучше что-то в Верховной Раде дальше продолжать делать", - рассказал депутат.

Осадчук добавил, что Макаров тогда понял, что он не очень поддерживает его идею. Впрочем, где-то через неделю Макаров рассказал Осадчуку, что он "ходил на собеседование в Третью штурмовую", но его не взяли. "Они покрутили мои документы, сказали: "Нет, дядя, идите работайте по основному месту работы", - пересказал Осадчук тогдашние слова Макарова.

Парламентарий подчеркнул, что действия Макарова были абсолютно искренними и он хотел сделать все, что мог.

"К сожалению, мы не можем пока победить некоторые болезни, которые косят много людей в этом мире. Но мы можем продолжать делать то, что делали и делают тысячи украинцев для того, чтобы спасти нашу страну. И давайте будем делать все, что от нас зависит. Так, как это делал наш друг и коллега Олег Макаров. И будем помнить о нем", - сказал Осадчук.

Умер Олег Макаров - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 29 октября, Верховная Рада Украины в своем Telegram-канале проинформировала о смерти народного депутата из фракции "Голос" Олега Макарова. Ему было 59 лет.

Макаров был юристом, секретарем Комитета ВР по вопросам правовой политики, членом Этической комиссии всеукраинской организации "Ассоциации юристов Украины" и общественным деятелем.

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