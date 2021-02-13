Шесть украинских граждан - членов экипажа судна Stevia, которых захватили пираты в Гвинейском заливе в декабре 2020 года, были освобождены в конце января.

Президент Владимир Зеленский предложил направить в больницу «Феофания» для прохождения медицинского обследования и восстановления здоровья шестерых освобожденных из пиратского плена украинских моряков - членов судна Stevia.

Зеленский встретил в Киеве шестерых украинских граждан – членов экипажа судна Stevia, которых захватили пираты в Гвинейском заливе в декабре 2020 года, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Во время нападения на судно пираты вывезли в неизвестном направлении шестерых украинских моряков Александра Соручана, Семена Резниченко, Константина Андреева, Александра Коровкина, Владислава Чебана и Вячеслава Сандеровского, а также двух граждан Албании.

Во исполнение задания президента Министерство иностранных дел Украины обеспечивало освобождение моряков из пиратского плена. Был налажен переговорный процесс судовладельца с похитителями. Освободить украинцев удалось в конце января 2021 года. Они были доставлены в Порт-Харкорт, где прошли необходимое медицинское обследование, а затем - в Лагос и Стамбул (Турция). Сегодня они прибыли в Киев.

«Мы получили информацию о захвате. Начали работать в Министерстве иностранных дел. Похитители хотели очень много. Но дипломаты прекрасно поработали - и МИД, и наши разведчики. Была проведена довольно сложная комбинация. Людей вернули. Операция прошла блестяще, ведь все люди здоровы и живы. Мы знаем случаи, когда это может длиться много лет. Считаю, что это прекрасная победа для Украины. Мы возвращаем всех», - сказал глава государства, приветствуя моряков на родине.

Президент подчеркнул, что возвращение граждан Украины домой - это приоритет для Украинского государства. И эта операция по возвращению украинцев состоялась на высоком уровне.

«Спасибо министру иностранных дел, председателю комитета разведки, руководителю Офиса президента, всем дипломатам, которые работали и в Украине, и извне. Многое сделано нашим посольством в Нигерии, сотрудничали также с албанскими дипломатами», - отметил он.

Зеленский также поинтересовался условиями, в которых пираты удерживали украинцев.

Моряки рассказали, что их держали в джунглях среди мангровых лесов, где было очень много комаров.

«Это было страшно. Вокруг тебя - 20 человек с автоматами круглосуточно», - сказал один из моряков и добавил, что большинство похитителей были в состоянии сильного наркотического опьянения.

«Все вернулись, все живы, здоровы. Мы вас поздравляем. Люди - приоритет. Поэтому - с возвращением!» - ответил глава государства.

Также президент предложил направить украинцев в больницу «Феофания» на несколько дней для прохождения медицинского обследования и восстановления здоровья.

«Я рад, что наконец наши моряки на родной земле, обнимают своих родных. После нескольких месяцев кропотливой работы дипломатов и всех вовлеченных сторон нам удалось вызволить их из пиратского плена. В какую бы беду ни попадали граждане Украины за границей, они могут рассчитывать на защиту Украинского государства. Так было и будет всегда. Украина своих на произвол судьбы не бросает», - сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Также в Офисе президента сообщили, что в прошлом году благодаря работе украинских дипломатов было обеспечено освобождение 42 граждан Украины, которых незаконно удерживали за рубежом, в числе которых - 17 украинских моряков, захваченных в Гвинейском заливе, 14 членов экипажа судна Ruta, которых с 2017 года удерживали на территории Ливии, 9 граждан Украины из сирийских лагерей для беженцев, 2 граждан, содержавшихся в качестве заложников на территории Иракского Курдистана. А в этом году в начале января были освобождены и репатриированы четверо граждан - членов экипажа судна Captain Khayyam, осужденных в Ливии в декабре 2017 года к пятилетнему заключению.

Что произошло

16 декабря 2020 года пираты в Гвинейском заливе у берегов Нигерии напали на сухогруз STEVIA и взяли в плен 8 членов экипажа, в том числе 6 граждан Украины.

Владельцем судна является албанская компания.

По данным портала для моряков Seafarers Journal, на атакованном в водах Гвинейского залива судне Stevia находились 15 членов экипажа. Вооруженные пираты взяли в заложники 8 членов экипажа и скрылись в неизвестном направлении.

В редакцию морского портала тогда написала дочь одного из захваченных моряков. По ее информации, на судне отец работает старшим помощником капитана, и он точно в числе заложников.

Она уточнила, что из 8 заложников - 6 украинцев (капитан, старший помощник, 2-й помощник капитана, старший механик, электромеханик и вайпер).

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Автор: Виктория Токарева