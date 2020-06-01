В "Слуге народа" определились с кандидатурой на должность судьи КСУ

Он является доцентом кафедры конституционного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

На должность судьи Конституционного суда Украины фракция «Слуга народа» поддержала кандидатуру ученого-конституционалиста Виктора Кичуна.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции «СН» Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

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«На вакантную должность в Конституционном Суде от Верховной Рады фракция поддержала кандидатуры ученого-конституционалиста Виктора Кичуна», - написала она.

Кичун является доцентом кафедры конституционного права Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Как известно, 24 декабря 2019 года на специальном пленарном заседании КСУ был отправлен в отставку с должности судьи КСУ Николай Мельник в связи с подачей им соответствующего заявления.

Мельник был назначен судьей КСУ по квоте Верховной Рады в марте 2014 года.

Теперь парламент должен определиться относительно новой кандидатуры.

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