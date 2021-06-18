Верещук напомнила Омеляну о его работе в Министерстве инфраструктуры, экс-министр возмутился.

Нардеп от "Слуги народа", экс-кандидат в мэры Киева Ирина Верещук и бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян устроили перепалку в студии ток-шоу.

Инцидент произошел в прямом эфире канала "Украина 24".

В частности, Верещук заявила, что "Укравтодор" во времена работы Омеляна стал коррупционной структурой. Эти слова ожидаемо возмутили экс-министра.

Между ними произошел следующий диалог:

Омелян: - Я абсолютно не удивляюсь Ирине Верещук, ее способности всем известны.

Верещук: - Спасибо, вы переходите на персоналии. Вы меня сюда пришли оценивать, давать оценку моим способностям?

О. - Я вам просто хочу сообщить…

В. - Давайте о себе и своих способностях.

О. - …В 2020 году во время "Большой стройки" было украдено около 40 млрд грн.

В. - Оценивайте гиперлуп, который вы "построили", и себя как министра.

О. - Я вам еще раз поясняю…

В. - Вы будете оценивать свою жену или еще кого-то, если вы хотите давать оценку моим способностям. Закройте рот, ко мне не обращайтесь, давайте оценку себе и своим гиперлупам.

О. - Придет осень – готовьте зонтик.

Ранее действующий нардеп от "Евросолидарности" Владимир Арьев и бывший депутат Михаил Добкин устроили перепалку в прямом эфире. После этого один из них покинул студию.

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Автор: Юрий Годован