Нардеп от "Слуги народа", экс-кандидат в мэры Киева Ирина Верещук и бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян устроили перепалку в студии ток-шоу.
Инцидент произошел в прямом эфире канала "Украина 24".
В частности, Верещук заявила, что "Укравтодор" во времена работы Омеляна стал коррупционной структурой. Эти слова ожидаемо возмутили экс-министра.
Между ними произошел следующий диалог:
Омелян: - Я абсолютно не удивляюсь Ирине Верещук, ее способности всем известны.
Верещук: - Спасибо, вы переходите на персоналии. Вы меня сюда пришли оценивать, давать оценку моим способностям?
О. - Я вам просто хочу сообщить…
В. - Давайте о себе и своих способностях.
О. - …В 2020 году во время "Большой стройки" было украдено около 40 млрд грн.
В. - Оценивайте гиперлуп, который вы "построили", и себя как министра.
О. - Я вам еще раз поясняю…
В. - Вы будете оценивать свою жену или еще кого-то, если вы хотите давать оценку моим способностям. Закройте рот, ко мне не обращайтесь, давайте оценку себе и своим гиперлупам.
О. - Придет осень – готовьте зонтик.
Ранее действующий нардеп от "Евросолидарности" Владимир Арьев и бывший депутат Михаил Добкин устроили перепалку в прямом эфире. После этого один из них покинул студию.
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