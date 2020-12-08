Прокурор отметил, что ходатайство адвокатов Януковича относительно его присутствия через видео-конференцсвязь не соответствует Уголовно-процессуальному кодексу.

Если адвокаты экс-президент Украины Виктора Януковича хотят, чтобы меру пресечения для него рассматривали в его присутствии, он должен явиться в суд.

Читайте такжеВ суде объяснили, почему отменили заочный арест Януковича

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил прокурор Алексей Донской, представляющий интересы обвинения по данному делу.

По его словам, процедура по которой завтра Печерский районный суд Киева будет рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения Януковичу, не предусматривает его участия в судебном заседании через видео-конференцсвязь. "То есть ходатайство адвокатов Януковича относительно его присутствия через видео-конференцсвязь не соответствует Уголовно-процессуальному кодексу, поскольку речь идет об избрании меры пресечения для него заочно, что предусмотрено частью 6 ст. 193 УПК», - сказал Донской.

Вместе с тем он отметил, что Янукович может принять участие в этом заседании только если лично явится завтра в Печерский райсуд Киева. «Если лицо явилось в суд, то тогда ходатайство рассматривается по другой процедуре», - добавил прокурор.

«Адвокаты Януковича могут только заявить, что нет оснований для рассмотрения ходатайства о мере пресечения, а не требовать участие Януковича через видео-конференцсвязь, поскольку он не участник этой процедуры вообще», - отметил Донской.

«Пусть они приводят в суд Януковича и тогда будет рассмотрение с его участием», - подытожил он.

Янукович хочет вернуться на экраны

8 декабря адвокаты, представляющие интересы экс-президента Украины Виктора Януковича в суде, заявили, что он хочет участвовать в суде по избранию ему меры пресечения по делу о массовых расстрелах людей на Майдане в 2014 году.

По словам адвокатов, экс-президент обратился в суд с требованием обеспечить его личное участие в процессе путем видеоконференции.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Хилюк