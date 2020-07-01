Порошенко в суде: адвокаты заявили об отводе группе прокуроров

Защита настаивает, что Порошенко не надлежащим образом сообщили о подозрении, а, соответственно, он якобы не имеет статуса подозреваемого.

В Печерском районном суде города Киева началось заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко на должность первого заместителя руководителя Службы внешней разведки.

Как передает корреспондент УНИАН, защита Порошенко настаивает на том, что ему не надлежащим образом сообщили о подозрении, а соответственно, он якобы не имеет статуса подозреваемого.

Адвокаты также заявили об отводе группе прокуроров по делу.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 июля, экс-президент Украины, народный депутат Петр Порошенко пришел на допрос в ГБР.

Перед допросом он заявил: "Они обвиняют меня, что я в июне 2014 года отдал приказ на контрнаступление. Я признаю эту "вину". Они обвиняют меня, что я отдал приказ военным кораблям двигаться через украинский Керченский пролив. Пишите: я признаю эту "вину". Они обвиняют меня, что я назначаю руководителей разведки. я признаю эту "вину".

Также он добавил, что признает "вину" за подписание Минских соглашений и за то, что украинская церковь получила томос.

После допроса начальник отдела ГБР Вадим Приймачок заявил, что Порошенко отказался давать показания на допросе по делу Семочко и подписывать повестки на следующие допросы, запланированные в ГБР.

Порошенко подозревается в издании заведомо незаконного приказа, который побудил руководителя Службы внешней разведки Егора Божко к превышению служебных полномочий. Дело касается назначения Сергея Семочко на должность первого заместителя руководителя Службы внешней разведки.

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