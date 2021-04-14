Госсекретарь США и генеральный секретарь Альянса снова подчеркнули, что Россия должна прекратить военное наращивание у границ Украины.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявили о важности продолжать оказывать поддержку Украине.

Читайте такжеГенсек НАТО призвал Россию остановить наращивание войск у границ УкраиныОб этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса по итогам встречи Блинкена и Столтенберга сегодня в Брюсселе.

"Они также заявили о необходимости, чтобы Россия немедленно прекратила агрессивное военное наращивание вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму. Государственный секретарь США и генеральный секретарь НАТО согласились, что продолжение оказания поддержки для Украины имеет крайне важное значение", - говорится в заявлении.

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Автор: Виталий Саенко