Государственный секретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявили о важности продолжать оказывать поддержку Украине.
Читайте такжеГенсек НАТО призвал Россию остановить наращивание войск у границ УкраиныОб этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса по итогам встречи Блинкена и Столтенберга сегодня в Брюсселе.
"Они также заявили о необходимости, чтобы Россия немедленно прекратила агрессивное военное наращивание вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму. Государственный секретарь США и генеральный секретарь НАТО согласились, что продолжение оказания поддержки для Украины имеет крайне важное значение", - говорится в заявлении.
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