Стратегией предусматриваться развитие областей тремя путями: путем создания условий для привлечения внутренних и внешних инвестиций; финансирования развития за счет госбюджета и финансирования за счет международных доноров.

Стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей будет внесена на рассмотрение Верховной Рады весной 2021 года.

Об этом заявил вице-премьер-министр-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников, информирует Министерство по вопросам реинтеграции ТОТ.

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«Идет работа над Стратегией экономического развития Донецкой и Луганской областей, подконтрольных правительству территорий. Сама стратегия будет внесена на рассмотрение Верховной Рады уже весной вместе со всеми сопутствующими актами, которые обеспечат ее реализацию», - сказал вице-премьер.

По его словам, Стратегия будет концентрироваться прежде всего на потребностях людей и территориальных громад, в которых они живут. Она будет включать развитие областей тремя путями: путем создания условий для привлечения внутренних и внешних инвестиций; финансирования развития за счет государственного бюджета и финансирования за счет международных доноров и организаций.

Как отмечается, Стратегия будет ориентироваться на создание комфортных условий для населения и увеличение рабочих мест. Предполагается, что основой экономического роста должны стать местные громады. Логика стратегии состоит в создании привлекательных условий для бизнеса, который за счет уплаты налогов обеспечит устойчивое развитие общин.

«Экономическое развитие Донбасса невозможно без развития громад, которые, в частности, находятся непосредственно на линии соприкосновения с временно неподконтрольными правительству территориями. Реализуется ряд проектов, в центре внимания которых - интересы наших граждан. Это и «Вода Мариуполя», и жилые проекты по KfW и непосредственно правительству, проекты с другими нашими международными партнерами. В плане - крупные инфраструктурные проекты: развитие железной дороги, энергетической сферы», - подытожил Резников.

Стратегия экономического развития Донбасса: что известно

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Автор: Инна Андалицкая