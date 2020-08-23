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Замглавы Госдепа США на фоне протестов в Беларуси собрался с визитом в Киев, Вильнюс и Москву

19:39, 23 августа 2020
Политика
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Представитель Госдепа осуществит ряд встреч / REUTERS

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Об этом в Facebook сообщает Посольство США в Украине.

Отмечается, что Стивен Э. Биген посетит Вильнюс, Москву, Киев и в течение 24-27 августа и встретится с высокопоставленными чиновниками, чтобы обсудить ряд региональных и международных вопросов.

Также сообщается, что заместитель госсекретаря 27 августа посетит Вену, где встретится с коллегами в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и обсудит вопросы, связанные с региональной безопасностью и правами человека.

Какова цель визита представителя Госдепа 

  • 22 августа Reuters со ссылкой на источники сообщило, что заместитель госсекретаря США Биген вскоре посетит Россию и Литву, чтобы провести переговоры по ситуации в Беларуси.

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Автор: Виктория Токарева

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