Замглавы Госдепа США на фоне протестов в Беларуси собрался с визитом в Киев, Вильнюс и Москву

В Украине, Литве и РФ заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Стивен Биген обсудит с представителями власти ряд региональных и международных вопросов.

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Стивен Э. Биген на следующей неделе посетит Киев, Вильнюс и Москву.

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Об этом в Facebook сообщает Посольство США в Украине.

Отмечается, что Стивен Э. Биген посетит Вильнюс, Москву, Киев и в течение 24-27 августа и встретится с высокопоставленными чиновниками, чтобы обсудить ряд региональных и международных вопросов.

Также сообщается, что заместитель госсекретаря 27 августа посетит Вену, где встретится с коллегами в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и обсудит вопросы, связанные с региональной безопасностью и правами человека.

Какова цель визита представителя Госдепа

22 августа Reuters со ссылкой на источники сообщило, что заместитель госсекретаря США Биген вскоре посетит Россию и Литву, чтобы провести переговоры по ситуации в Беларуси.

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Автор: Виктория Токарева