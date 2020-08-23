Зеленский посоветовал Лукашенко провести повторные президентские выборы

По словам президента Украины, это могло бы стать выходом из сложившейся ситуации.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что Александру Лукашенко следует в течение месяца провести повторные президентские выборы в стране с участием международных наблюдателей.

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Об этом президент Украины заявил в интервью Euronews.

"Представим, что я уверенный человек. Я уверен в выборе народа. Как я могу всех успокоить? Я бы точно сказал: "в течение месяца будет новое голосование. И я участвую в новых выборах. Кто еще хочет участвовать - вперед", - сказал Зеленский.

Как бы действовал Зеленский

Он отметил, что на эти выборы необходимо пригласить всех международных наблюдателей. "Я бы сказал народу Беларуси: "пожалуйста, выбирайте, кого хотите". И после этого результата больше не будет вопросов. Я уверен в этом", - добавил он.

"Если Лукашенко победил - он победил. Если выиграет кто-то другой, то это кто-то другой, но все бы успокоились, все было бы без крови, это было бы справедливо и вошло бы в историю", - убежден президент.

Что этому предшествовало

9 августа в Республике Беларусь состоялись президентские выборы.

14 августа ЦИК объявил окончательные их результаты. За Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками, разгорелся политический кризис.

От Лукашенко требуют уйти в отставку, в городах проходят самые массовые в постсоветское время акции протеста, рабочие ключевых промышленных предприятий объявили забастовку.

По данным МВД Беларуси, было задержано около 7 тысяч участников акций. 13 августа их начали выпускать из изоляторов.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".

Также Лукашенко поручил МИД предупредить лидеров отдельных стран ЕС и Украины "об ответственности за разжигание беспорядков".

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Автор: Константин Гончаров