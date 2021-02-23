Люди еще какое-то время блокировали движение спецтранспорта с задержанными.

В Житомире полиция жестко задержала одного из участников акции в поддержку осужденного за похищение человека, общественного активиста Сергея Стерненко.

Видео с места происшествия в Facebook изложила очевидица Юлия Чепюк.

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Полиция начала постепенно окружать граждан, когда те вынесли шины к администрации. Вскоре между участниками акции и силовиками вспыхнула стычка – группа силовиков жестко задержала мужчину из толпы.

Другие правоохранители предупредительными движениями приказали житомирянам отойти. Однако люди еще какое-то время блокировали движение спецтранспорта.

Автор видео на камеру заявила, что правоохранители не объяснили причину задержания.

Позже стало известно об еще одном задержанном на акции протеста. Оба находятся в местном райотделении полиции.

Приговор Стерненко

Сегодня, 23 февраля, Приморский районный суд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества.

Его и второго обвиняемого по делу Руслана Димчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО.

Мера пресечения не подлежит изменению, поэтому обвиняемые пробудут в СИЗО до завершения рассмотрения апелляционной жалобы на приговор.

Стерненко признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), а наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по ст. 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности.

Димчука признали виновным по статьям 146 и 187 и назначили аналогичный срок заключения.

За что осудили Стерненко

В 2015 году в Одессе дома у Стерненка провели обыск, во время которого активист добровольно отдал правоохранителям пневматическое оружие, коллекционный нож и стартовый (шумовой) пистолет.

Следственные действия проводились на основании заявления гражданина Сергея Щербича о похищении с целью завладения его денежными средствами на сумму 300 грн.

После обыска Стерненко сообщили о подозрении в похищении с целью завладения средствами и отправили в СИЗО, из которого он впоследствии вышел под залог. Впоследствии активиста обвинили еще и в незаконном хранении оружия.

Щербич является партийцем и депутатом от партии "Доверяй делам", лидером которой является мэр Одессы Геннадий Труханов. По мнению Стерненка, именно Труханов трижды заказывал нападения на него, а также по его указанию якобы и открыли это и еще ряд уголовных производств против активиста.

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Автор: Яна Ставская