Новая вице-премьер Стефанишина не боится, если через несколько месяцев ее захотят уволить

Стефанишина рассказала, как принималось решение о ее назначении на должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Новоназначенный вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала, как принималось решение о его назначении на эту должность.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Все большой командой участвовали в этом процессе. Я не могу сказать, что это был один человек. Я просто в этой сфере достаточно давно. Мой опыт, мои знания известны широкой публике, поэтому такое предложение обсуждалось в большом количестве кругов, но по результатам встречи со мной премьер-министр принял такое решение», - отметила Стефанишина.

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Кроме того, она объяснила, что не боится, если через несколько месяцев ее захотят уволить или же все правительство Дениса Шмыгаля отправят в отставку.

«Я не держусь за должность вице-премьер-министра. В первую очередь для меня эта должность - это инструмент дальнейшего внедрения того мандата, которым я была сегодня наделена. Поэтому сколько времени у меня на это будет, я буду использовать его по максимуму», - пояснила Стефанишина.

Главным приоритетом своей деятельности на новом посту она называет «обеспечение устойчивости реформ, связанных с европейской и евроатлантической интеграцией, и их укоренение в государстве, независимо от политических предпочтений».

Саму себя Стефанишина на новом месте видит как «человека, который обеспечит непрерывность этого процесса».

Относительно возврата парламентом программы правительства на доработку, новая вице-премьер отметила, что «в дополнение к программе действий правительства, которая была внесена в парламент, правительство приняло имплементационную программу».

«Я думаю, что с учетом этого фактора мы обязательно найдем решение», - считает она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 июня, Верховная Рада назначила Стефанишину на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Перед этим с этой должности был уволен Вадим Прийстайко.

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