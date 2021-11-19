Оно будет передано двум комбатам Нацгвардии.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский рассказал, кому передаст наградное оружие, которая было изъято у народного депутата Ильи Кивы (фракция "ОПЗЖ").

Как передает корреспондент УНИАН, во время Часа вопросов к правительству в парламенте Монастырский отметил, что сегодня он подписал приказ о награждении двух бойцов Национальной гвардии.

По его словам, речь идет о Сергее Сидорине – командире второго батальона оперативного назначения, который с 2014 года защищает Украину.

Он отметил, что также наградил Назара Ясинского – командира первого батальона оперативного назначения, который с 2014 года участвует в войне на востоке, принимал участие в обнаружении диверсионных групп и вывел много бойцов из-под огня.

Читайте такжеПрезидент Болгарии назвал Крым "российским"Монастырский отметил, что "именно это оружие сегодня будет вручено этим героям, которые на самом деле имеют честь и имеют право быть отмеченными от имени украинского государства таким высоким знаком отличия".

Дело против Ильи Кивы

Утром 16 ноября правоохранители провели обыски в доме Кивы. Депутат заявил, что его преследуют за политическую позицию.

В Офисе генерального прокурора сообщили, что обыски проводятся в рамках уголовного производства относительно незаконного обращения с оружием.

В этот же день министр внутренних дел Денис Монастырский подписал приказ, которым лишил Киву права на наградное оружие, которое было выдано ему в 2015 году.

15 октября Кива в соцсети обнародовал видео-обращение на русском языке и сказал, что является "лидером антифашистского движения в Украине". Кива держал в руках автомат. Он записал обращение в годовщину убийства лидера ОУН Степана Бандеры, убитого 15 октября 1959 года в Мюнхене. В конце обращения Кива стреляет из автомата в воздух, а за его спиной в небо были запущены фейерверки.

Ранее в октябре Кива записал видео, в котором на фоне государственных флагов Украины поздравляет президента РФ Владимира Путина с днем рождения и называет его "лидером нации" "дружественного народа".

Как утверждали в партии "УДАР Виталия Кличко", из-за этого видео по их заявлению против Кивы открыто производство по статье Уголовного кодекса о госизмене.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что против Кивы заведено несколько дел.

Автор: Надя Пришляк