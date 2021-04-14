Министр обороны США призывает Россию прекратить провокации у украинской границы.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет о заинтересованности США оказывать Украине помощь на фоне стягивания российских войск к украинским границам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин сказал в Брюсселе на совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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"Я призываю Россию уважать территориальную целостность Украины. Мы настроены оказывать помощь Украине в ее потребностях в самообороне", - отметил Остин.

Министр обороны отметил, что США уже оказывали Украине материально-техническую поддержку в прошлом и будут пытаться продолжать делать это в будущем.

По его словам, Соединенные Штаты оказывали Украине помощь нелетального характера и некоторые виды вооружения, а также отправляли военных инструкторов.

"И мы будем стремиться продолжать делать то же самое в будущем, основываясь на потребностях", - сказал Остин.

При этом, что будут изучены варианты оказания помощи Украине и предложены на рассмотрение президенту Джо Байдену.

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Министр обороны выразил обеспокоенность в связи с наращиванием российских сил у границ Украины, и заверил, что ситуация на украинской границе внимательно отслеживается.

Остин сказал, что США продолжают консультации с партнерами в связи с этой ситуацией.

"Мы призываем Россию прекратить ее провокации и были более открытой в отношении этой последней деятельности", - отметил Остин.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты на Донбассе усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

8 апреля Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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Автор: Виталий Саенко