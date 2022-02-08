По его словам, помощь будет "значительной".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Белом доме рассматривают план о возможном увеличении военной помощи Украине.

Об этом он заявил во время общей пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

По его словам, администрация Белого дома продолжает работу с Конгрессом, союзниками и партнерами относительно значительного увеличения помощи Украине. Блинкен отметил, что так США хотят помочь Украине подготовиться к своей защите.

Читайте такжеРоссия может начать вторжение в Украину в любой день - советник БайденаГоссекретарь отметил, что в качестве помощи США также разрешили союзникам поставить Украине военное оборудование американского производства.

Также он добавил, что за 2021 год США поставили Украине военной помощи на 650 миллионов долларов.

Напомним, по данным МИД Украины, международные партнеры уже предоставили Украине более тысячи тонн оборонительного оружия и военного оборудования.

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