После начала полномасштабного вторжения РФ представители запрещенной политсилы "рассредоточились" почти по всей временно захваченной территории нашего государства.

Благодаря доказательной базе Службы безопасности Украины Восьмой апелляционный административный суд Львова принял решение о запрете еще одной пророссийской партии.

Как сообщил пресс-центр СБУ, речь идет о "Социал-патриотической ассамблее славян" (СПАС), которая проводит информационно-подрывную деятельность в пользу страны-агрессора.

Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения РФ представители запрещенной политсилы "рассредоточились" почти по всей временно захваченной территории нашего государства.

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В спецслужбе проинформировали, что сейчас глава этой политсилы Эдуард Коваленко скрывается от правосудия на временно оккупированной Херсонщине, где напрямую контактирует с ФСБ.

"По указанию российской спецслужбы он и его партийные соратники публично выступают в поддержку агрессивной войны против Украины. Там они агитируют местных жителей поддержать агрессора и присоединяться в ряды его оккупационных группировок. Также сторонники рашизма выступают перед российскими СМИ якобы от имени "рядовых граждан" Украины и оправдывают военные преступления РФ", - говорится в сообщении.

В СБУ напомнили, что в сентябре 2022 года заочно сообщили Коваленко о подозрении по 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц). Обвинительный акт был направлен в суд.

Борьба с предателями в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее СБУ задержала вражеского информатора, который хотел "засветить" украинскую ПВО под Черкассами и Одессой. Таким образом кнтрразведка украинской спецслужбы предотвратила новую серию ракетных ударов РФ по Черкасской и Одесской областях.

Это удалось благодаря своевременному разоблачению злоумышленника, который собирал информацию о размещении радиолокационных станций противовоздушной обороны в этих регионах. Такие комплексы защищают инфраструктуру областей и помогают ПВО выявлять вражеские ракеты и дроны. По данным следствия, информатором оказался 47-летний житель Черкасс, который является идеологическим сторонником рашизма. После полномасштабного вторжения РФ в Украину мужчина надеялся, что его "работу" заметят захватчики. Именно поэтому он начал собирать информацию о местах дислокации Сил обороны. Собранные данные злоумышленник распространял в открытом доступе.

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