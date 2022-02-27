Советник руководителя Офиса президента прогнозирует, что среди белорусского войска лишь 17 тыс. "способных выполнять более или менее качественно задачи".

Солдат белорусской армии поднимают по тревоге.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил во время брифинга.

Он не исключает, что белорусская армия вскоре может присоединиться к российской в войне против Украины.

"По определенным данным, их поднимают по тревоге", - сказал Арестович о белорусских военнослужащих.

При этом он отметил, что в белорусской армии 145 тыс. человек, но лишь 17 тыс. из них "способных выполнять более или менее качественно задачи".

"Это капля в море, даже если они сюда придут", - сказал он.

При этом Арестович выразил надежду, что белорусы будут делать все, чтобы не выполнять преступные приказы российского руководства.

Война против Украины:

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.