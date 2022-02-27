Солдат белорусской армии поднимают по тревоге.
Об этом советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил во время брифинга.
Он не исключает, что белорусская армия вскоре может присоединиться к российской в войне против Украины.
"По определенным данным, их поднимают по тревоге", - сказал Арестович о белорусских военнослужащих.
При этом он отметил, что в белорусской армии 145 тыс. человек, но лишь 17 тыс. из них "способных выполнять более или менее качественно задачи".
"Это капля в море, даже если они сюда придут", - сказал он.
При этом Арестович выразил надежду, что белорусы будут делать все, чтобы не выполнять преступные приказы российского руководства.
Война против Украины:
Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.
27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.