Министр заявил, что соглашение не должно противоречить курсу Украины на евроинтеграцию.

Украинская сторона уже выработала свою позицию по соглашению с США о полезных ископаемых и свое видение текста, и в ближайшее время переговорная группа отбудет в Вашингтон. Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил Укринформу.

"С украинской стороны будет финализирован состав переговорной группы, которая в ближайшее время отбудет в Вашингтон для предметного обсуждения предложенного американской стороной текста соглашения. Мы выработали уже свою позицию, также свое видение относительно текста будущего соглашения", - отметил министр.

По его словам, соглашение о недрах между Украиной и Соединенными Штатами должно быть взаимовыгодным, отвечать интересам обеих сторон и не должно противоречить курсу Украины на евроинтеграцию.

Видео дня

"Это одна из принципиальных позиций для украинской стороны", - подчеркнул он.

Глава МИД также подтвердил, что переговорный процесс будет сопровождать одна из ведущих юридических компаний. В состав делегации в Вашингтон будет включен представитель МИД, добавил министр.

Соглашение о полезных ископаемых: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, украинская делегация до конца недели отправится в США для переговоров над соглашением по недрам. В ее состав войдут заместители министров экономики и юстиции Украины, но не представители "более высокого уровня", поскольку на данном этапе переговоры с администрацией президента Дональда Трампа требуют технических консультаций, писал Bloomberg.

Соглашение о недрах - не прихоть президента США Дональда Трапма. По мнению эксперта Defence Express Ивана Киричевского, пытаясь заключить с Украиной такое соглашение, США хотят решить проблему зависимости от поставок из Китая. Соединенные Штаты пытаются преодолеть эту зависимость, вероятно, за наш счет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что соглашение о недрах не должно противоречить будущему вступлению Украины в ЕС. Зеленский сообщал, что над новым проектом этого соглашения работают украинская и американская команды, в частности юристы.

Вас также могут заинтересовать новости: