Александр Лукашенко назвал введение Украиной санкций против Беларуси "позорным подвякиванием Евросоюзу и Америке".

Александр Лукашенко пригрозил Украине санкциями в ответ на меры с украинской стороны.

Об этом он заявил в интервью СМИ Беларуси и зарубежья, сообщает БЕЛТА.

Лукашенко считает, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Беларуси под давлением Запада.

"Все эти виляния вашего президента, Зеленского, все его выверты - это позорное подвякивание Евросоюзу и Америке. Вот не ввели бы они санкции против нас, и Володя Зеленский на это бы не пошел. А ввели, махнули - и он побежал следом. Это недостойная позиция. Это унижение украинского народа, как минимум", - сказал Лукашенко.

Он также заявил, что Беларусь может закрыть границу для товаров из Украины, в частности для украинского сырья.

"Вы смотрите, чтобы мы не закрыли границу для товаров с украинской территории. И вы вообще не сможете не только на наш рынок поставлять продукцию, но и перерабатывать в Беларуси украинскую продукцию и поставлять на все рынки, прежде всего евразийский рынок", - сказал Лукашенко.

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Также он раскритиковал украинские СМИ за то, как они преподносят аудитории происходящее в Беларуси.

"Вы эти события в Беларуси освещаете так, как их на Западе и в Америке не освещают. Зачем вам это надо? Мы всегда за вас переживали, за майданы эти и так далее… А вы нас начинаете ломать и крошить. Зачем? Ведь Лукашенко и Зеленские приходят и уходят, а народы остаются. Зачем портить отношения? - сказал Лукашенко.

Выборы и протесты в Беларуси: что было раньше

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальными данными ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применения насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

2 октября Европейский Союз официально ввел санкции против 40 представителей режима Лукашенко, причастных к подавлению мирных протестов и фальсификации президентской избирательной кампании в Беларуси. В списке самого Лукашенко не было.

13 октября Тихановская объявила Лукашенко народный ультиматум. Лидер белорусской оппозиции заявила, что до 25 октября должны выполнить три требования: Лукашенко должен объявить об отставке, должно прекратиться насилие на улицах, должны освободить всех политзаключенных. Однако этого не произошло и в Беларуси продолжились забастовки.

С 25 октября в Беларуси началась всеобщая забастовка.

6 ноября Европейский союз ввел санкции против Александра Лукашенко и 14 белорусских чиновников. Как указано на сайте Европейского Совета, в целом санкции введены против 59 человек из Беларуси.

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Автор: Александр Топчий