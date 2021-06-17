Предварительно предусмотрено рассмотрение пяти вопросов.

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины завтра на заседании рассмотрит стратегию развития оборонно-промышленного комплекса.

Как сообщается на сайте СНБО, заседание начнется в 17:00 в Офисе президента Украины на улице Банковой.

Предварительной повесткой дня предусмотрено рассмотрение пяти вопросов.

Первым вопросом будет рассмотрение Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины.

Читайте такжеВ СНБО заверяют, что вскоре обнародуют перечень олигархов и там не будет случайных людейВторой вопрос не сообщается, поскольку будет рассматриваться оно в закрытом режиме.

Также будет рассматриваться применение персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Отдельно будет заслушан доклад председателя Государственной службы геологии и недр Украины о состоянии выполнения решения СНБО от 19 марта 2021 года «О состоянии дел в сфере недропользования», введенного в действие указом президента от 25 марта 2021 года № 122.

Пятый вопрос - разное.

После заседания (ориентировочно в 18:00) состоится брифинг секретаря СНБО Алексея Данилова.

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Автор: Виталий Саенко