Телеканал Евгения Мураева "НАШ" неоднократно штрафовали за распространение языка вражды.

Совет нацбезопасности и оборона на сегодняшнем заседании, 11 февраля, рассмотрит санкции против телеканала "НАШ" Евгения Мураева, которого британская разведка называет вероятным главой оккупационной администрации в случае захвата Россией территории Украины.

Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил один из собеседников в СНБО и еще один – в правоохранительных органах.

В то же время неизвестно, планируют ли какие-либо ограничения против самого Мураева.

"Вопрос санкций против канала НАШ будет вынесен на рассмотрение", – сказал один из источников.

Издание обращает внимание, что вчера, 10 февраля, Мураев призвал людей "прийти и защитить свое будущее" под зданием Харьковской облгосадминистрации, где сегодня должно состояться выездное заседание СНБО.

Телеканал " НАШ " и российская пропаганда

Телеканал Евгения Мураева "НАШ" неоднократно штрафовали за распространение языка вражды и искажение новостей в пользу страны-агрессора.

Ведущие, в частности, приглашали на эфиры представителей российских оккупантов Донбасса и не останавливали боевиков, когда те обвиняли в несуществующих "провокациях" Вооруженные силы Украины.

Сам Мураев отрицает войну с Россией.

На днях Нацсовет подал очередное обращение. Отныне регулятор требует аннулировать лицензию и другим каналам Мураева. Предыдущие штрафы, по данным Нацсовета, "НАШ" так и не оплатил и не устранил нарушения.

Несмотря на это, "НАШ" продолжает вещать на территории Украины, что возмущает общественных активистов. Они 2 февраля пикетировали офис телеканала в Киеве. Кроме того, на сайте ОП создана петиция с требованием закрыть "НАШ".

У СНБО уже есть опыт аннулирования лицензий телеканалам. В феврале 2021 года соответствующее решение Совбеза фактически остановило вещание ТВ кума Путина Виктора Медведчука.

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