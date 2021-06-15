Эксперты убеждены, что налоговые инициативы действующей власти лишь ослабят экономику.

Европейские эксперты заявляют, что многие взятые Украиной евроинтеграционные обязательства становятся пустыми декларациями.

Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Читайте такжеЭксперты объяснили, что отпугивает инвесторов в экономику Украины (видео)Бельгийское издание The Brussels Times обращает внимание на то, что в то время, как ЕС демонстрирует полную поддержку Украины в военном противостоянии с РФ, Киев, похоже, "усиливает налоговое давление на крупных работодателей".

"Эти изменения могут не только усугубить ситуацию и увеличить безработицу и количество беженцев в ЕС", - отмечают журналисты издания.

Эксперты убеждены, что налоговые инициативы действующей власти лишь ослабят экономику.

Европейские специалисты предупреждают, что непродуманные законодательные шаги особенно опасны для страны, воюющей с агрессором. Так Киев, по их словам, рискует подорвать свою финансовую стабильность, что сработает в пользу России.

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Автор: Григорий Бондарь