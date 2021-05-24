Журналист отмечает, что у Данилюка и Рябошапки возникнут большие проблемы с тем, чтобы доказать свою причастность к любым положительным кейсам у власти.

Политический проект экс-секретаря СНБО Александра Данилюка и экс-генпрокурора Руслана Рябошапки - платформа «Центр национальной устойчивости и развития» похож на типичную «партию сбитых летчиков», поскольку главных лиц проекта за годы пребывания у власти постоянно преследовали скандалы, при том, что оба основателя никакими достижениями на госслужбе не запомнились. Об этом пишет издание «Апостроф».

Автор статьи отмечает, что у Данилюка и Рябошапки возникнут большие проблемы с тем, чтобы доказать свою причастность к любым положительным кейсам у власти.

«Не исключено, что создание собственного политпроекта - просто формальность. И единственная цель участников платформы - войти в следующее правительство после Шмыгаля под видом «реформаторов» и «технократов», а для этого нужно, грубо говоря, какое-то название. Но даже если так, то принцип репутационной состоятельности все равно никто не отменял. Более того, с пустым портфелем успешных кейсов реформ в Раду, возможно, попасть даже легче, чем в Кабмин или на другие государственные должности»,- говорится в статье.

Автор материала цитирует мнение политолога Вадима Карасева о том, что самостоятельно Данилюку и Рябошапке будет сложно показать хороший результат на выборах в Раду, что позволило бы им участвовать в распределении портфелей.

"В команду Зеленского их больше не возьмут, ведь они себя уже показали, как считается, неудачно. Это будет аргументом для президента перед их западными лоббистами - мол, у этих людей уже был карт-бланш, и что? Центр Данилюка и Рябошапки , как и другие аналогичные структуры, нужны для трудоустройства их учредителей, чтобы было, как представлять перед лекциями, с которыми они могут ездить", - отметил Карасев.

Издание также напоминает о целом ряде скандалов, сопровождавших работу Данилюка и Рябошапки на государственных должностях. В частности, факт сокрытия Данилюком офшоров, которыми он руководил, уже находясь на госслужбе, а также подозрения в фальсификации диплома о высшем образовании. Рябошапку же обвиняют в провале реформы прокуратуры и главный кейс, который ударил по репутации экс-генпрокурора - задержание Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Именно Рябошапка отвечал за подозрения людям, которые до сих пор проходят по шитому белыми нитками делу. Во всяком случае пока доказательства, которые принесли в суд прокуроры и правоохранители, просто не выдерживают никакой критики»,- подчеркивает автор статьи.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко