Трехдневные выходные 6, 7 и 8 марта группа депутатов фракции "Слуга народа" проведет в Турции.
Читайте такжеСтало известно, что рассмотрят на сегодняшнем заседании СНБООб этом в комментарии OBOZREVATEL рассказала заместитель председателя фракции Евгения Кравчук.
По ее словам, депутаты проведут рабочие встречи в Стамбуле, а также посетят главные достопримечательности.
"В этом году у депутатов моей депутатской группы (10 людей) будет командировка в Турцию, Стамбул. Мы будем иметь довольно интересную программу, в том числе запланирована встреча с Вселенским патриархом. Будем рады ему лично передать приглашение в Украину, посетить Киев на 30-ю годовщину независимости Украины", – сказала она.
Также нардепы планируют встретиться с турецкими парламентариями и посетить лицей имени Т.Г. Шевченко. Дирекции лицея подарят украинские книги.
"Это будет больше рабочее празднование. Это командировка, но мы едем за свой счет. Конечно, воспользуемся возможностью и в выходной день посетим главные достопримечательности. Для меня это будет первый визит в Стамбул, не только рабочие встречи интересны, а и просто увидеть исторические места", – добавила Кравчук.
Вам может быть интересно
- Зеленский готовится совершить большое турне в страны Азии и в США
- На седьмую годовщину оккупации Россией Крыма в Херсоне сожгли чучело Путина (видео)
- В Париже Кулеба заявил о необходимости нового саммита лидеров "нормандского формата"
- Турция продлила требование о негативном результате теста на СOVID-19 для туристов
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram