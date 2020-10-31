Секретарь СНБО подчеркивает, что судьи КСУ должны нести ответственность.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявляет, что Конституционный Суд Украины совершил мятеж и расшатывает государственность.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

«В стране шесть лет идет война. И любые действия, которые сегодня совершает та или иная государственная организация, должны считаться именно с этим фундаментальным фактом», - заявил Данилов.

«Те люди, которые совершили позавчера этот мятеж, должны нести за это ответственность», - подчеркнул секретарь СНБО.

«Целенаправленно Конституционный суд занимается вопросом расшатывания государственности Украины. И сегодня, когда господин Тупицкий (председатель КСУ Украины Александр Тупицкий - УНИАН) на своей пресс-конференции четко отметил, что они ни за что не отвечают, - такого не может быть. Каждое должностное лицо, каждый гражданин во время войны должны нести персональную ответственность за те действия, которые они совершают», - отметил Данилов.

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Скандальное решение КСУ по незаконному обогащению: что известно

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке электронных деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявлению конфликта интересов.

Конституционный суд своим решением лишил НАПК доступа к госреестрам, необходимым для проведения спецпроверок деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

28 октября НАПК закрыло доступ в Единый государственный реестр деклараций. Впрочем, 29 октября вечером Кабинет министров обязал НАПК восстановить публичный доступ в Единый реестр электронных деклараций.

Конституционный суд 28 октября обнародовал текст решения, принятого Большой палатой КС в составе 15 судей.

В НАБУ заявили, что из-за решения КС все дела о недостоверном декларировании закроют, а уличенные в злоупотреблениях чиновники уйдут от ответственности.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (не создающим правовых последствий) как принятое судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов". Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

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Автор: Виталий Саенко