Как утверждают в суде, согласно выводам Венецианской комиссии и Генерального директората по правам человека и верховенства права Совета Европы, решение КСУ подлежит безусловному исполнению со стороны государства.

В Конституционном суде Украины заявляют, что Венецианская комиссия признала легитимным их решение относительно электронного декларирования.

Об этом сообщается на Facebook-странице КСУ.

"Согласно заключениям Венецианской комиссии и Генерального директората по правам человека и верховенству права Совета Европы решение Конституционного суда Украины №13-р/2020 от 27 октября 2020 года является легитимным и подлежит безусловному исполнению со стороны государства", - говорится в сообщении.

В суде считают, что, согласно заключению, решение КСУ, "несмотря на критические замечания к его мотивации", является легитимным и подлежащим исполнению.

Как отмечают в КСУ, в своих заключениях Венецианская комиссия и Генеральный директорат дали рекомендации Верховной Раде относительно направлений изменения законодательства во исполнение указанного решения суда.

Также, утверждают в суде, при подготовке документа указанные авторитетные органы Совета Европы не пришли к заключению о необходимости изменения состава судей, наоборот, "отметили, что органы государственной власти должны уважать конституционную роль КСУ и должны выполнять его решения".

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"Вместе с тем отдельные политики в средствах массовой информации подают свою трактовку заключения Венецианской комиссии в выгодном им свете, искажая при этом истинную суть его содержания. С целью предотвращения манипулирования вокруг этого вопроса, подчеркиваем, что решение Конституционного суда Украины является легитимным и подлежащим выполнению с учетом заключения Венецианской комиссии и Генерального директората по правам человека и верховенству права Совета Европы. Фактически, работа над исполнением данного решения Конституционного суда Украины началась задолго до принятия заключения органов Совета Европы, что свидетельствует о конструктивном сотрудничестве соответствующих органов, направленном на исполнение решения КСУ и приведение закона в соответствие с требованиями Конституции Украины", - сообщили суде.

Вместе с тем, в КСУ уточнили, что заключение содержит ряд критических замечаний к указанному решению, в частности, относительно аргументации в мотивировочной части, порядка разрешения конфликта интересов по заявленным отводам судей, возможных последствий принятого законодательства по борьбе с коррупцией и других вопросов.

В суде отметили, что все замечания изучаются судьями КСУ для учета при дальнейшем выработке решений.

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Конституционный кризис в Украине

27 октября Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, что предусматривает ответственность за недостоверное декларирование.

Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК по проверке деклараций и выявления конфликта интересов.

Зеленский внес в Верховную Раду проект закона, которым предлагает прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного суда Украины в условиях реального конфликта интересов". Зеленский предлагает прекратить полномочия судей КСУ со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей предлагает безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) подготовила десять рекомендаций для внесения изменений закона О Конституционном Суде Украины.

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Автор: Антонина Доломанжи