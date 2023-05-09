Отмечается, что информация о закупке оружия останется закрытой.

Правительство изменило подход к закупке оборонной продукции. Теперь информация о закупке продуктов будет максимально открытой.

"Продолжаем менять подходы по закупке оборонной продукции. На время военного положения они будут разделены на две группы. Первая группа - это оружие, техника и другая продукция оборонного назначения. Информация об этих закупках останется закрытой", - отметил сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

По словам Шмыгаля, ко второй группе отнесены, например, продукты питания для украинской армии.

Видео дня

"Отныне заказчик будет заранее обнародовать объявление о такой закупке, и это объявление будет включать информацию об ориентировочных объемах, условиях и сроках поставок. Также в электронной системе будут обнародоваться отчеты о закупке, если она заключалась без электронной системы", - сообщил премьер-министр.

В свою очередь представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram также сообщил, что правительство внесло изменения в постановление КМУ от 01.11.2022 N 1275 "Об утверждении особенностей осуществления оборонных закупок на период действия правового режима военного положения".

По его словам, утвержден порядок определения предмета закупки при осуществлении закупок продуктов питания и услуг по организации питания для личного состава Вооруженных Сил Украины. Определен перечень информации, которая включается в объявление о закупке.

"Предусмотрена возможность приобретения государственными заказчиками товаров, работ и услуг (кроме закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения, составляющих государственную тайну, а также закупки вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов и их составных частей и услуг по разработке, ремонту, модернизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов и их составных частей) в порядке проведения упрощенных закупок, определенных Законом Украины "О публичных закупках", в электронной системе закупок", - сообщил Мельничук.

Продуктовый скандал в Минобороны - что известно

25 января 2023 года министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что поддерживает инициативу, чтобы сделать часть оборонных закупок открытыми. По его словам, совместно с комитетами ВРУ будет найден формат, который будет гарантировать безопасность поставщиков и сохранит "чувствительную информацию о ВСУ".

Этому заявлению министр предшествовала информация в СМИ, что Минобороны подписало соглашение на услуги организации питания воинских частей в 2023 году на 13,16 млрд грн с фирмой с уставным капиталом в 1 тысячу гривен, что, по мнению издания, указывает на то, что для сделки была создана "фирма-прокладка".

23 января в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что начали расследование по закупке продовольствия для армии еще до огласки в СМИ. В частности, среди прочего следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд грн.

24 января заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку на фоне скандала, в этот же день Кабмин уволил его. Также после скандала с закупкой Министерства обороны Украины продуктов для военных был уволен директор департамента закупок Богдан Хмельницкий. Питание военных продолжили осуществлять по контрактам в прошлом году.

Вас также могут заинтересовать новости: