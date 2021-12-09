Санкции предусматривают запрет въезда в США должностным лицам иностранных правительств, причастных к значительным масштабам коррупции, в том числе их ближайшим родственникам.

В Соединенных Штатах Америки ввели ограничительные меры против бывшего председателя Конституционного суда Александра Тупицкого и его жены Ольги.

Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Санкции предусматривают запрет въезда в США должностным лицам иностранных правительств, причастных к значительным масштабам коррупции, в том числе их ближайшим родственникам.

Читайте такжеМинфин США ввел санкции против Андрея ПортноваПод ограничительные меры попал бывший председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий и его жена Ольга.

Ограничительные меры против Тупицкого введены из-за значительных коррупционных деяний, в том числе за получение взятки деньгами во время работы в системе украинского судопроизводства.

Что известно об Александре Тупицком и его деятельность

Следствием установлено, что в октябре 2018 года в одном из кафе Киева Тупицкий, который в то время занимал должность заместителя председателя КСУ, подкупил свидетеля в уголовном производстве. Свидетель должен был отказаться от показаний или дать "нужные" показания в пользу бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины, который был в статусе подозреваемого.

Кроме того, по данным следствия, Тупицкий в 2018 и 2019 годах трижды давал ложные показания в пользу бывшего председателя ВХСУ по делу о противоправном завладении имущественными активами Зуевского энергомеханического завода в городе Зугрэсе Донецкой области.

Таким образом, его обвиняют даче заведомо ложных показаний, соединенных с искусственным созданием доказательств защиты (ч. 2 ст. 384 УК Украины), и подкупе свидетеля с целью дачи заведомо ложных показаний (ст. 386 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины Тупицкого грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский сначала отстранил Тупицкого от должности судьи КС, а затем подписал указ, которым отменил указы президента от 2013 года о назначении Тупицкого судьей Конституционного суда. Президент назвал его "лицом, которое в течение долгих лет вредило государственным интересам Украины".

14 июля 2021 года Кассационный административный суд в составе Верховного суда признал незаконным и отменил указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

В свою очередь, в Офисе президента заявили, что считают решение КАС ВС попыткой защитить коррупционную систему и собираются подавать апелляцию на это решение. У Зеленского считают, что Тупицкого пытаются вернуть, чтобы он "организовал уничтожение судебной реформы тем же антиконституционным способом, которым была уничтожена, например, уголовная ответственность за враньё в декларациях".

В Верховном суде пояснили, что президент Украины обязан действовать только в пределах полномочий, определенных Конституцией и законами Украины. Коллегия судей считает, что издание президентом акта об отмене указа о назначении лица на должность судьи КСУ является нарушением установленных Конституцией и законами Украины гарантий независимости и неприкосновенности судьи КСУ.

Автор: Виталий Саенко