Телеведущая пыталась успокоить оппонентов, но народного депутата было трудно унять.

В четверг, 17 февраля, в эфире ток-шоу "Право на власть" на 1+1 вице-премьер министр Ирина Верещук и нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич устроили перепалку.

Все началось из-за того, что, по мнению Шуфрича, министр оскорбила президента Германии Штаймнайєра. Их пыталась успокоить ведущая шоу, но зря.

"Мы завтра можем стать свидетелями серьезного дипломатического скандала. Вице-премьер-министр Украины госпожа Верещук оскорбила публично Штайнмайера, неправильно процитировав его", - возмутился народный депутат и добавил, что он лично знаком с главой ФРГ.

Он добавил, что тот заявил "снять петлю с Украины", а Верещук процитировала его так "ослабить петлю на шее Украины".

На что телеведущая Наталья Мосейчук возмутилась и спросила Шуфрича, серьезно ли он намерен это все сейчас обсуждать. И посоветовала ему написать смс Штайнмайеру, что Верещук так сказала.

"Я предлагаю извиниться", - сказал Нестор.

"Я предлагаю закрыть рот и послушать ведущую", - резко ответила ему вице-премьер министр.

Ранее в эфире "Права на власть" Шуфрич сделал странное заявление о своем однопартийце Илье Киве. Тот сейчас находится в Испании и озвучивает пророссийские заявления.

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