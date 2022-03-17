Под возможный запрет может попасть также украинский медиаменеджер Александр Роднянский.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обратился в Минкульт России с требованием исключить президента Украины Владимира Зеленского и продюсера Александра Роднянского с "культурной повестки страны".

Копия обращения попала в распоряжение издания The Insider.

Шойгу напомнил Министерству культуры, что сейчас в России проводят "специальную операцию" по формированию "позитивного общественного мнения" россиян в поддержку руководства России и действий ВС РФ.

"Вместе с тем в культурном секторе российского медиапространства продолжается показ фильмов и телепередач с участием Владимира Зеленского, а также реализация творческих проектов крупного украинского медиаменеджера Александра Роднянского", - обратил внимание Шойгу.

Глава Минобороны подчеркнул, что"популяризация указанных лиц в текущих условиях не способствует выполнению решений, принятых руководством России".

Роднянский в комментарии журналистам сказал, что такой запрет на его деятельности никак не скажется: "Я ни при каких обстоятельствах не собираюсь пользоваться деньгами российского государства".

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