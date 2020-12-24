По словам Ярослава Железняка, комитет "крайне агрессивно отказался даже посмотреть на эти факты".

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента отказался рассмотреть информацию депутатов о "кнопкодавстве" при назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

"Неделю назад Рада "проголосовала" назначение Шкарлета... На табло был необходимый минимум - 226 голосов. Но такое голосование состоялось исключительно за счет "кнопкодавства", - написал он.

Железняк отметил, что сегодня в 11:00 по поручению главы ВР собрался регламентный комитет, чтобы "разобраться с этим вопросом".

"На нем наша фракция собиралась показать факты о том, что минимум три случая кнопкодавства было зафиксировано. Параллельно обращаемся в правоохранительные органы. Но регламентный комитет крайне агрессивно отказался даже посмотреть на эти факты. Не интересно большинству депутатов, ответственным за вопросы регламента и депутатской этики, рассматривать вопросы регламента и депутатской этики", - отметил Железняк.

Кроме того, сообщил он, Управление государственной охраны Украины "до сих пор не дало видео с камер в зале Рады".

Читайте такжеНа Банковую вышли сотни молодых людей: требуют уволить главу МОН Шкарлета (фоторепортаж)

"Доступ к камерам есть, а вот права дать информацию нет. Может, потому что это 100% улики криминального преступления ряда депутатов? Но думаю, уже и так все очевидно. Не назначили, а "накнопкодавили", - резюмировал депутат.

Назначение Шкарлета министром образования: что было раньше

17 декабря, когда Верховная Рада голосовала за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины, фракции "Европейская солидарность" и "Голос" обвинили "Слуг народа" в фальсификации результата путем "кнопкодавства".

В тот же день после совещания лидеров фракций и групп председатель парламента Дмитрий Разумков поручил до 15 января разработать изменения в законодательство относительно усиления ответственности за неперсональное голосование. По его словам, все фракции обратились к нему с предложением установить в сессионном зале дополнительные камеры, которые фиксировали бы возможное неперсональное голосование.

Кроме того, Разумков предложил вернуться к тому расположению депутатских фракций и групп, которое было при распределении мест между фракциями и группами в начале работы нынешнего созыва парламента, а все остальные места отключить от системы "Рада".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Таня Поляковская