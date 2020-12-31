По предварительным данным, в корпусах двух найденных под дверью гранат взрывчатки не обнаружили.

В Ривне начато уголовное производство по факту выявления у дверей квартиры матери руководителя «Центра противодействия коррупции» Виталия Шабунина взрывного устройства.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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Согласно сообщению, Ривненская областная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству, начатому по фактам угрозы убийством и хулиганства, совершенного с применением оружия (ч. 1 ст. 129, ч. 4 ст. 296 УК Украины).

По данным следствия, вечером 30 декабря в Ривне у дверей квартиры, где живет мать общественного акивиста в сфере борьбы с коррупцией, выявлено 2 предмета, похожие на гранаты и пластиковую коробку, перемотанную скотчем.

Жильцы дома были эвакуированы, на месте работала взрывотехническая группа. По предварительным данным, в корпусах гранат взрывчатки не обнаружено.

Сейчас следственные действия для установления лиц, причастных к преступлению, продолжаются. Будут назначены взрыво-техническая и молекулярно-генетическая экспертизы.

Отмечается, что досудебное расследование по уголовному производству, которое осуществляет Главное управление Национальной полиции в Ривненской области, взято на контроль руководством Офиса генерального прокурора.

Ночью 30 декабря полиция сообщила, что нашла под квартирой матери Шабунина в Ривне самодельное взрывное устройство – с двух гранат и черной коробки.

Шабунин напомнил, что полиция за полгода так и не смогла найти хотя бы исполнителей поджога его дома, не говоря уже о заказчиках.

Поджог дома Шабунина: что известно

Утром 23 июля в Центре противодействия коррупции заявили о поджоге дома руководителя центра Виталия Шабунина. Председателя правления ЦПК с семьей дома не было, а родители успели выбежать на улицу. Соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход в дом, сообщали в организации.

Полиция открыла уголовное производство по факту поджога дома по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В полиции сообщили, что на месте пожара дома Шабунина не найдено останков от взрывного устройства.

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Автор: Светлана Макринская