В двух предыдущих подброшенных гранатах прокуратура взрывчатки не нашла.

Общественный активист и председатель правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил, что обнаружил еще одну гранату. Ночью, 30 декабря, по информации полиции, неизвестные подложили самодельную взрывчатку под квартиру его матери.

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Об этом Шабунин написал в Facebook.

"Взрывное устройство подложили не только под дверь моей мамы, но и к борщаговской квартире родителей жены. Полиция, похоже, все девять этажей эвакуировала, пока взрывотехники работали. Жду официального сообщения полиции с деталями", – говорится в сообщении.

В сообществе Киев Оперативный появилось видео с, вероятнее всего, места происшествия. Граждан заставили покинуть дом, пока правоохранители искали гранаты.

Ранее Офис генпрокурора заявлял, что в двух подброшенных матери Шабунина гранатах взрывчатого вещества не нашли. При этом прокуратура открыла дело по статье об угрозах убийством и хулиганстве с применением оружия.

Сам Шабунин пожаловался на работу правоохранительных органов и упрекнул, что до сих пор не установлены исполнители и заказчики поджога его дома.

Поджог дома Шабунина: что известно

Утром 23 июля в Центре противодействия коррупции заявили о поджоге дома руководителя центра Виталия Шабунина. Председателя правления ГПК с семьей дома не было, а родители успели выбежать на улицу. Соседка услышала взрыв и увидела, как вспыхнул вход в дом, сообщали в организации.

Полиция открыла уголовное производство по факту поджога дома по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В полиции сообщили, что на месте пожара дома Шабунина не найдено останков от взрывного устройства.

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Автор: УНИАН