Суд в Одессе сегодня назначил наказание в виде лишения свободы 7 лет и 3 месяцев с конфискацией половины имущества.

Сегодня вечером у Офиса президента состоится пикет из-за приговора активисту Сергею Стерненко, которого приговорили более чем к 7 годам по делу о похищении человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента заявила народный депутат Украины Александра Устинова (фракция "Голос").

Она отметила, что обвинение Стерненко "базировались на показаниях одного так называемого активиста с пророссийской партии "Родина", который 5 лет скрывался от суда".

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Депутат подчеркнула, что решение суда - это "полный реванш, и этот реванш имеет три фамилии: первый это Венедиктова, второй - Татаров, и третье - Труханов, потому что эти люди стоят за заключением активиста".

Устинова считает, что Стерненко является "первым политическим заключенным Зеленского". По ее словам, важно, чтобы "президент Зеленский открыл глаза и увидел реванш пророссийских сил". Также она подчеркнула, что сегодня в Украине "закрывают тех, кто борется за Украину".

Как сообщается в Telegram-канале Стерненко, акция протеста запланирована на 20:00.

Также отмечается, что в настоящее время активист не имеет доступа к телефону и своим аккаунтам в соцсетях.

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Суд над Стерненко:

Сегодня, 23 февраля, Приморский районный суд Одессы назначил Стерненко наказание в виде лишения свободы 7 лет и 3 месяцев с конфискацией половины имущества.

Его и второго обвиняемого по делу Руслана Димчука взяли под стражу в зале суда и увезли в СИЗО.

Мера пресечения не подлежит изменению, поэтому обвиняемые пробудут в СИЗО до завершения рассмотрения апелляционной жалобы на приговор.

Стерненко признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), а наказание назначили по статьям 187 и 263, поскольку по ст. 146 уже истек срок привлечения к уголовной ответственности.

Димчука признали виновным по статьям 146 и 187 и назначили аналогичный срок заключения.

Справка УНИАН. В 2015 году в Одессе дома у Стерненко провели обыск, во время которого активист добровольно отдал правоохранителям пневматическое оружие, коллекционный нож и стартовый (шумовой) пистолет.

Следственные действия проводились на основании заявления гражданина Сергея Щербича о похищении с целью завладения его денежными средствами на сумму 300 грн.

После обыска Стерненко сообщили о подозрении в похищении с целью завладения средствами и отправили в СИЗО, из которого он впоследствии вышел под залог.

Впоследствии активиста обвинили еще и в незаконном хранении оружия.

Щербич является партийцем и депутатом от партии "Доверяй делам", лидером которой является мэр Одессы Геннадий Труханов.

По мнению Стерненка, именно Труханов трижды заказывал нападения на него, а также по его указанию якобы и открыли это и еще ряд уголовных производств против активиста.

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Авторы: Надя Пришляк, Антонина Доломанжи