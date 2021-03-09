В 2016 году тогда еще нардеп Пашинский ранил Химикуса в ногу.

Потерпевший в деле против экс-нардепа Сергея Пашинского Вячеслав Химикус отозвал свой гражданский иск к бывшему парламентарию.

Об этом сообщила в Facebook его адвокат Марина Паринова.

По ее информации, Химикусу заплатили компенсацию и он заявил суду, что простил Пашинского, желая "оставить этот кошмар позади".

"Дальнейшее рассмотрение уголовного дела в отношении Сергея Пашинского продолжится, но уже без участия потерпевшего", - уточнила она.

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По информации издания "Грати", сумму компенсации Химикус называть не стал, но сообщил, что она меньше 1,5 млн гривень, которые он требовал в иске. Кто именно передал деньги - Химикус не уточнил. Но сообщил, что с Пашинским не встречался.

Дело против экс-нардепа продолжат слушать. Сегодня на заседании допросили свидетелей, в том числе жену Химикуса.

Дело против Пашинского: подробности

7 октября 2019 года Печерский райсуд Киева постановил взять Пашинского под стражу до 4 декабря. Пашинского подозревают в причинении гражданину Вячеславу Химику тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса). Ему грозит наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

Конфликт между Пашинским и жителем Васильковщины Химикусом, в результате которого Пашинский применил огнестрельное оружие и ранил безоружного в ногу, возник 31 декабря 2016 года.

Дело несколько раз то закрывали, то снова возобновляли. Также против Хиимкуса открывали производства по подозрению в попытке нападения на народного депутата.

18 октября 2019 года коллегия судей Киевского апелляционного суда оставила в силе постановление Печерского райсуда об избрании Пашинскому меры пресечения в виде содержания под стражей.

29 ноября 2019 года судья Печерского райсуда Алексей Соколов отказался отдать на поруки Пашинского и продлил содержание под стражей еще на 60 суток.

18 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд отпустил Пашинского под круглосуточный домашний арест.

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Автор: Юрий Годован