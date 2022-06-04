Линднер сказал, что получил приглашение.

Федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер хочет в ближайшее время посетить Киев.

Об этом он заявил в эфире телеканала WELT.

"Во время недавней беседы мой коллега из украинского министерства финансов сказал, что для них было бы полезно, если бы я, как министр финансов и действующий председатель "Большой семерки" министров финансов, побывал в Киеве. И именно поэтому мы делаем это сейчас", - отметил он.

В то же время он отказался комментировать возможный визит в Украину канцлера Олафа Шольца.

"Что теперь делать канцлеру, решать ему", - сказал он.

Как писал УНИАН, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник рассказал, что министр финансов Германии Кристиан Линднер заявлял, что поставлять оружие или исключать Россию из SWIFT бессмысленно, поскольку Украине осталось "несколько часов".

Напомним, в начале мая Киев посетила федеральный министр иностранных дел Анналена Бербок. Это была первая поездка члена федерального правительства в украинскую столицу с начала полномасштабной войны в Украине.

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