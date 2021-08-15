Обнародованы повестки для экс-председателя ВР Литвина, бывшего главу СБУ Хорошковского, сопредседателя фракции "ОПЗЖ" Бойко.

Служба безопасности Украины вызывает на допросы ряд депутатов нынешнего и предыдущих созывов и бывших должностных лиц по делу "Харьковских соглашений".

На сайте СБУ размещена повестка народному депутату Украины Юрию Бойко (ныне сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа За жизнь"), который должен явиться 16 августа в 10 часов к следователю СБУ для участия в допросе в качестве свидетеля в уголовном производстве 22021000000000073 от 12 марта 2021 года по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины ("Государственная измена"). В этот же день на допрос вызван бывший глава СБУ Валерий Хорошковский.

Другой повесткой вызывают на допрос бывшего первого заместителя председателя ВРУ, экс-главу Государственной таможенной службы Игоря Калетника на 18 августа. Также на 19 августа вызваны повестками на допрос бывший председатель Верховной Рады Владимир Литвин и его брат, который был главой Государственной пограничной службы Украины, Николай Литвин. 20 августа на допрос должен явиться бывший первый заместитель председателя ВРУ, экс-министр юстиции Украины Александр Лавринович, а 26 августа - экс-министр финансов Украины Федор Ярошенко.

Как сообщал УНИАН, 12 марта Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту подписания Харьковских соглашений и ратификации их Верховной Радой в 2010 году.

Главное следственное управление СБУ начала досудебное расследование по факту совершения государственной измены в период с 2008 по 2010 год. Уголовное производство открыто в отношении должностных лиц органов государственной власти.

Следователи исследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года "Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года", соблюдение регламента и процедур во время его утверждения депутатами Верховной Рады.

По предварительным данным следствия, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории АР Крым.

Справка УНИАН. 21 апреля 2010 года в Харькове в то время президент Украины Виктор Янукович и тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписали соглашение между Украиной и Российской Федерацией, согласно которому срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе был продлен с 2017 до 2042 года с правом продления на 5 лет в обмен на "дешевый" газ.

28 января 2021 года Януковичу сообщили о подозрении в государственной измене в связи с подписанием в 2010 году Харьковских соглашений. Как считают следователи, подписав соглашения, он искусственно создал условия для увеличения военного присутствия России в Украине и подрыва обороноспособности государства.

По данным украинского следствия, перед подписанием документов цена на газ для Украины была вдвое искусственно завышена Россией: по состоянию на конец 2008 года цена газа за 1 тыс. кубометров для Украины составляла 179,5 доллара, тогда как на конец 2010 года - 352,33 доллара.

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По версии следствия, РФ сначала искусственно создавала и накапливала долг Украины перед ней за поставки природного газа, а затем в его погашение, в том числе путем якобы предоставления скидки, фактически бесплатно размещала Черноморский флот РФ на территории Украины.

В результате подписанных экс-президентом Харьковских соглашений был увеличен личный состав войск и военной техники вооруженных сил РФ на территории Украины вместо подготовки к их уменьшению и выводу.

Автор: Надя Пришляк