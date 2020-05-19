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Зеленский сменил начальника спецподразделения СБУ "Альфа"

17:13, 19 мая 2020
Политика
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Владимир Зеленский сменил начальника ЦСО СБУ "Альфа" / фото УНИАН

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Дусика начальником Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины.

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Текст соответствующего указа №188/2020 от 19 мая обнародован на сайте главы государства.

Другим своим указом №187/2020 президент уволил Александра Устименко с должности начальника Центра спецопераций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ.

Напомним, Александр Устименко был назначен главой "Альфы" в марте 2015 года указом экс-президента Петра Порошенко.

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