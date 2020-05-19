Зеленский сменил начальника спецподразделения СБУ "Альфа"

Перед назначением Сергея Дусика глава государства освободил от этой должности Александра Устименко.

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Дусика начальником Центра специальных операций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов Службы безопасности Украины. Читайте такжеЗеленский назначил глав 10 райгосадминистраций Киева Текст соответствующего указа №188/2020 от 19 мая обнародован на сайте главы государства. Другим своим указом №187/2020 президент уволил Александра Устименко с должности начальника Центра спецопераций борьбы с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ. Напомним, Александр Устименко был назначен главой "Альфы" в марте 2015 года указом экс-президента Петра Порошенко.

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