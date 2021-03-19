Речь идет о блокировании всех активов и имущества, предотвращении вывода капиталов за пределы Украины, лишении всех государственных наград.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что предусматривают санкции против бывшего президента Виктора Януковича, экс-премьер-министра Николая Азарова и других лиц, против которых сегодня ввели ограничительные меры.

Об этом говорится в видеообращении главы государства в Facebook.

Зеленский напомнил, что сегодня на заседании СНБО поддержаны предложения Кабинета министров и Службы безопасности о применении персональных санкций.

«В частности, блокирование всех активов и имущества, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, лишение всех государственных наград», - отметил президент и добавил, что это решение касается всех 27 человек, против которых ввели ограничительные меры.

«Мы ожидаем и поддерживаем введение санкций в отношении отдельных лиц со стороны Европы, США или других международных партнеров. Поэтому это решение СНБО можно описать двумя словами: логично и странно. Логично, что и Украина вводит такие санкции, и удивительно, что это не делали, начиная с 2014 года», - сказал Зеленский.

Говоря о бывшем президенте Януковиче, он напомнил, что суд признал экс-президента виновным в совершении государственной измены.

«По всем его указам за время пребывания президентом будет проведен аудит и анализ о наличии в них решений, которые могут угрожать безопасности и интересам Украины», - добавил Зеленский.

Санкции СНБО против Януковича и Азарова

19 марта СНБО применил санкции против бывшего президента Виктора Януковича, экс-премьер-министра Николая Азарова, экс-генерального прокурора Виктора Пшонки, экс-министра образования Дмитрия Табачника, бизнесмена Сергея Курченко, экс-министра обороны Дмитрия Саламатина, самопровозглашенного главы «правительства Крыма» Сергея Аксенова, «экс-прокурора» аннексированного Россией Крыма Натальи Поклонской.

Также санкции введены против бывшего так называемого «министра внутренних дел Крыма» в период российской оккупации Сергея Абисова, бывшего народного депутата от Партии регионов Александра Бобкова, экс-начальника Управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в Автономной республике Крым полковника милиции Валерия Грицая, российского политического деятеля Константина Затулина, бывшего руководителя Севастопольского управления СБУ Петра Зимы, экс-первого заместителя начальника ГУ - начальника следственного управления ГУМВД Украины в АР Крым Олега Кирилина, бывшего народного депутата от Партии регионов Вадима Колесниченко, так называемого «председателя Государственного совета Крыма» в период российской оккупации Владимира Константинова, бывшего полковника украинской милиции, заместителя командира полка особого назначения «Беркут» Сергея Кусюка, экс-министра обороны Павла Лебедева, «главы» российской оккупационной администрации «Луганская Народная республика» Леонида Писичника, руководителя оккупационного российского «МВД» в Севастополе Александра Поддубова, экс-главы Национального банка Игоря Соркина, бывшего заместителя начальника ГУ МВД Украины в АР Крым Николая Федоряна, экс-заместителя министра обороны, директора Государственного департамента избыточного имущества и земель Александра Черпицкого.

Кроме того, под санкции попали Андрей Иванцов, Николай Ткаченко, Николай Феськов и Ольга Чечелимова.

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Автор: Виталий Саенко