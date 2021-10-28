По ее словам, ситуация с его состоянием здоровья плохая.

Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько заявляет, что ситуация с состоянием здоровья бывшего президента Грузии, председателя исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили "плохая".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в эфире канала "Украина 24".

Ясько отметила, что имела сейчас возможность около часа пообщаться с Саакашвили.

"Он не имеет возможности передавать письма. Я, как мне сказали, не имею права выносить, передавать какие-либо письма. Ситуация с его здоровьем плохая. Потому что уже почти месяц, он действительно отказался от любого медицинского вмешательства", - сказала она.

Читайте такжеСостояние здоровья Саакашвили в Грузии: стало известно о формировании врачебного консилиумаДепутат сообщила, что консилиум врачей отмечает, что Саакашвили необходимо перевести в больницу, например, частную, для оказания ему качественной медицинской помощи.

"Но ничего не происходит. Власти Грузии говорят только, что они могут лишь в тюремную больницу, в которой очень опасно вообще для его не просто здоровья, для его жизни. Потому что это очень опасное заведение, которое не рекомендует никто. И все, кто разбирается в правах человека, знают, что это очень тяжелое и плохое место, где безопасности никакой не будет", - сказала Ясько.

Она подытожила, что "ситуация очень сложная, и он в серьезной опасности находится".

Задержание Саакашвили в Грузии

1 октября власти Грузии заявили о задержании Саакашвили, его поместили в пенитенциарное учреждение. Политик заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

На родине Саакашвили не был последние 8 лет - в Грузии он объявлен в розыск, а также его заочно приговорили к шести годам заключения.

23 октября стало известно об ухудшении состояния политика - из-за голодовки ему сделали переливание крови.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Саакашвили отказался от любой медицинской поддержки.

Автор: Таня Поляковская