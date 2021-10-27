Администрация тюрьмы не пропустила к задержанному, утверждает медик.

К бывшему президенту Грузии, председателю исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеилу Саакашвили в грузинское пенитенциарное учреждение приходил украинский врач Максим Парабинис.

Визит к Саакашвили описал портал "Грузия Online".

По его словам, ему не разрешили провести медосмотр Саакашвили.

"К сожалению, я не смог его осмотреть, потому что администрация тюрьмы не впустила к нему, и коммуникация проходила через стеклянный барьер. Любой человек, который держит голодовку в течение 27 дней, является пациентом, нуждающимся в медицинском наблюдении", – сказал Парабинис.

Он рассказал, что Саакашвили с сегодняшнего дня он отказывается от медицинской помощи, отказывается сдавать анализы и проходить медицинские процедуры, которые облегчают голодовку.

Врач говорит, что Саакашвили чувствует поддержку, и, поскольку не может воспользоваться законными правами, то единственным методом борьбы остается отказ от медицинской помощи.

Парабинис сказал, что ни при каких обстоятельствах нельзя допускать, чтобы Саакашвили остался без медицинского контроля.

"Я не знаю, как это обеспечить, потому что нужны разные анализы, ему нужно регулярное наблюдение и контроль. Ему нужны дополнительные лекарства для поддержания своего физического здоровья. Я его осмотрю, как только мне разрешат. Я могу сегодня же. У меня с собой есть соответствующие инструменты, и я мог осмотреть его еще вчера", – отметил он врач.

Напомним, Михеил Саакашвили, имеющий гражданство Украины, заявлял, что полетит в Грузию 2 октября – в день местных выборов. 1 октября в Грузии Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск – он не был на родине последние 8 лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам, среди которых – незаконное пересечение границы. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.

Президент Владимир Зеленский заверил, что все профильные институты будут работать над вопросом возвращения Саакашвили в Украину.

Автор: Тамара Отовская