По его словам, для российских чиновников заключение станет единственным вариантом провести остатки жизни в безопасности.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов посоветовал российским чиновникам позаботиться об украинской энергетике, в том числе и о свете в тюрьмах, которые их ждут.

"России не стоит пытаться уничтожить украинскую энергетическую систему. Объясню почему. Для Пескова, Пригожина и прочьих Кириенко - деятелей кремлевского режима - единственный шанс провести остатки жизни в безопасности - это воспользоваться возможностями украинской пенитенциарной системы, которая с радостью их примет и давно с нетерпением ждет", - отметил Данилов в Facebook.

В связи с этим им секретарь СНБО посоветовал "заблаговременно позаботиться, чтобы в их камерах было тепло и светло".

Видео дня

Атаки РФ на энергосистему Украины: главное

15 ноября Россия осуществила массированный ракетный пуск в три волны по украинским городам.

В "Укрэнерго" сообщали, что зафиксировали удары в энергетические объекты во всех областях страны.

Из-за ударов пришлось ввести аварийные отключения света. Вечером президент Владимир Зеленский сообщил, что без света из-за российских обстрелов осталось около 10 миллионов украинцев.

По данным воздушных сил, Россия выпустила по стране более 90 ракет. Около 70 крылатых ракет Х-101/Х-555, около 20 ракет "Калибр" и 10 дронов-камикадзе.

Сегодня исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что в Киевской области электроэнергии может не быть на днях.

В Кремле назвали отсутствие света и тепла в городах Украины последствиями действий киевской власти, которая отказывается от переговоров.

Вас также могут заинтересовать новости: