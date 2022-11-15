Алексей Данилов подчеркнул, что мирный план президента Зеленского будет выполнен в полном объеме и с соблюдением графика.

Мирный план Украины будет выполнен в полном объеме и с соблюдением графика.

Об этом в Twitter написал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя представленные накануне президентом Украины Владимиром Зеленским 10 предложений для гарантирования мира в Украине.

"России не стоит терять время. Чем дольше Кремль будет саботировать 10 условий мира президента, тем катастрофичнее ситуация для Кремля и жестче позиция Украины", - отметил он.

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Данилов подчеркнул, что мирный план президента Зеленского будет выполнен в полном объеме и с соблюдением графика.

Мирный план Зеленского: детали

15 ноября в своей речи на саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский призвал мир не предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью.

"Украина всегда была лидером миротворческих усилий, и мир это видел. И если Россия говорит, что якобы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями. Мы не дадим России переждать, нарастить силы, а затем начать новую серию террора и глобальной дестабилизации. Не будет никаких "Минсков-3", которые Россия нарушит сразу же после заключения", - сказал президент.

Он представил 10 решений, которые можно реализовать, чтобы гарантировать мир.

Это радиационная и ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, освобождение всех пленных и депортированных, выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации и фиксация окончания войны.