А вооружений Евросоюз передал Киеву всего на 1 млрд евро.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину, Евросоюз заплатил Москве за энергоносители 35 млрд евро.

Об этом сообщает DW.

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борреля, с начала полномасштабной войны в Украине ЕС заплатил России 35 млрд, в то время, как передал Киеву вооружений на 1 млрд евро.

"Мы должны продолжать вооружать Украину. Нужно меньше аплодисментов и больше помощи. 1 млрд евро - это то, что мы платим Путину ежедневно за энергию, которую он нам поставляет. С начала войны мы дали ему 35 млрд евро. Сравните это с 1 млрд евро, которые мы дали Украине в виде вооружений", - сказал Боррель.

Добавим, что Боррель считает, что страны Евросоюза должны помочь Украине, но "не переходя красных линий, чтобы конфликт не распространялся".

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